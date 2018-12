Statsminister besøger nytårskur i Agerskov

Sønderjysk Landboforening har inviteret Lars Løkke Rasmussen (V) til den traditionsrige nytårskur i Agerskov Hallen. Her skal statsministeren debattere med blandt andet formanden for Landbrug & Fødevarer.

Debat: Der kommer prominent besøg, når Sønderjysk Landboforening i januar inviterer til den normalt velbesøgte nytårskur i Agerskov Hallen. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) aflægger nemlig kuren et besøg.

Her skal han debattere med Landbrug & Fødevarers formand, Martin Merrild, og kommunikationsdirektør Christian Hüttemeier foran omkring 1000 landmænd. Nytårskuren er kendt for at hive prominente navne til Sønderjylland. Sidste år var det EU's konkurrencekommissær Margrethe Vestager og direktør i Landbrug & Fødevarer, Karen Hækkerup, der trak omkring 1000 landmænd til Agerskov.

Det er heller ikke første gang, at statsministeren tager turen til Sønderjylland for at deltage i nytårskuren. I 2016 var statsministeren også hovedtaler, ligesom socialdemokratiets formand Mette Frederiksen også har besøgt kuren.

- At få en siddende statsminister til at komme i et år med folketingsvalg er et kæmpe scoop, siger næstformand i Sønderjysk Landboforening Berith Nissen.