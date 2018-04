Staten tvinger tiltvinger sig retten til 100 grundejers jord: Folk får svinehegn i baghaven

Omkring 100 grundejere ved den dansk-tyske grænse kan forvente, at staten tiltvinger sig rettighederne til at opsætte et svinehegn på deres jord. Villaejere er ikke fredet, og derfor må nogle sønderjyder også forvente at få et hegn til at stå i baghaven.

Ekspropriering: Omkring 100 sønderjyske grundejere kan forvente, at staten tvinger sig adgang til at sætte et hegn op på deres grund. Samtidig kan nogle villaejere heller ikke se sig fri for et vildsvinehegn i baghaven. Det fortæller skovrider Bent Rasmussen fra Naturstyrelsen Vadehavet, der har ansvaret for opsætningen af et vildsvinehegn ved den dansk-tyske grænse.

Vildsvinehegnet skal sikre, at den afrikanske svinepest ikke breder sig til Danmark, og her er det altså nødvendigt for staten at ekspropriere. Staten overtager i dette tilfælde ikke jorden, men erhverver retten til at opsætte et hegn på privat ejendom. Også selvom en grundejer nægter at lægge jord til et hegn ved den dansk-tyske grænse.

- Staten mener, at den her opgave er så vigtig, at den enkelte ejendomsret bør tilsidesættes, siger Bent Rasmussen.

I marts blev regeringen og Dansk Folkeparti enige om, at der skal opsættes et vildsvinehegn ved den dansk-tyske grænse for at sikre, at vildsvin ikke krydser den danske grænse. Det skal være med til at sikre en dansk svineeksport på 11 milliarder, der kan trues af den afrikanske svinepest, som har bredt sig til blandt andet Polen og Tjekkiet.

Der skal en lovændring til, før et hegn kan sættes op, og i det lovforslag, som nu forventes vedtaget i Folketinget, bemyndiges Miljø- og Fødevareministeren mulighed for at ekspropriere privat ejendom. Det er først og fremmest ubeboet jord ejet af lodsejere, som skal eksproprieres, men enkelte villaejere kan også se frem til, at staten bygger et vildsvinehegn i deres baghave.

- Et hegn kan i enkelte tilfælde godt ende i folks baghave. Hvis du tager eksempelvis grænseovergangsområdet omkring Tønder, så ligger der huse fra gammel tid helt ned til åen, hvor der vil komme et hegn, siger Bent Rasmussen.