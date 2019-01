- Nogle jordforureninger er så omfattende, at de er svære at håndtere på regionalt niveau, fremgår det i udspillet fra regeringen.

- Frem mod 2030 kan vi effektivisere for omkring en halv milliard ved at flytte indsatsen mod jordforureninger fra regionerne til staten. Det betydelige forbrug vil vi bruge fornuftigt ved at styrke indsatsen mod de ni såkaldte generationsforureninger i Danmark. Det er blandt andet Grindstedværket, Cheminovas fabriksgrund og Høfde 42, sagde udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), da regeringen onsdag formiddag fremlagde sit udspil til en sundhedsreform.

Et godt skridt

Beslutningen om at flytte ansvaret for oprydningen efter Grindstedværket fra regionerne til staten vækker glæde hos det lokale folketingsmedlem Anni Matthiesen (V).

- Det gør mig faktisk rigtig glad. Vi ved, at de her rigtigt store jordforureningssager er en kæmpe udfordring, og vi ved, at det er svært at løfte regionalt i dag, siger hun.

Hun kalder beslutningen for "et rigtigt godt skridt" og hæfter sig især ved, at udenrigsminister Anders Samuelsen netop nævnte Grindsted-forureningen i forbindelse med den halve milliard, som regering vil opnå ved effektivisering, og som vil tilgå ni af de største forureningssager.

- jeg kan ikke garantere, at den halve milliard udelukkende går til Grindsted. Men jeg hæfter mig ved, at Grindsted nævnes.

Risikerer Grindsted-forureningen ikke at blive nedprioriteret, når den nu skal puljes med mange andre store forureninger?

- Sådan tænker jeg egentlig ikke. Men det er klart, at som lokalvalgt folketingsmedlem, der har jeg en stor opgave i at tale om problemerne, når jeg holder møde med miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V), siger hun.