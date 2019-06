Stærk planlægger holder af det uforudsigelige

Alle sider til Jysk Fynske Mediers 13 dagblade og 54 ugeaviser bliver produceret på Printcentralen, der ligger i JydskeVestkystens hovedsæde på Banegårdspladsen i Esbjerg. Det siger sig selv, at det kræver gode planlægningsevner at stå i spidsen for den opgave, og de evner har ledende redaktionschef Jesper Nørgaard i rigt mål gennem sin karriere vist, at han har. Så meget, at kolleger og medarbejdere nogle gange kærligt kalder ham for det "redaktionelle regneark".

Men når han efter 25 år først på JydskeVestkysten og siden i Jysk Fynske Medier gør status over sit arbejdsliv, så er der også en anden vigtig værdi for ham.

- Det fede ved denne branche er, at man aldrig helt ved, hvad morgendagen bringer. Jeg har ansvaret for cirka 50 medarbejdere og kontakten til mange kunder i form af aviserne, så der opstår altid noget uforudset, selv om jeg har lavet en liste over, hvad der skal ske i løbet af en dag, siger Jesper Nørgaard.