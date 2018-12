Stadig flere socialt udsatte grønlændere flytter til Danmark

Selvom langt de fleste grønlændere i Danmark klarer sig godt, kommer der stadig flere socialt udsatte til landet. Det fortæller flere fagfolk, som samtidig oplever, at flere tilflyttere er under 25 år.

Udvikling: Et stadig stigende antal socialt udsatte grønlændere vælger at pakke deres liv i Grønland sammen i håbet om at finde lykken i blandt andet Syd- og Sønderjylland. Det fortæller flere fagfolk.

Samtidig er det opfattelsen, at de udsatte får det stadig dårligere. Det fortæller Leise Johnsen, direktør for Det Grønlandske Hus i København. Hun bakkes op af Kirsten Mærsk, direktør for Det Grønlandske Hus i Odense.

- Der kommer flere socialt udsatte. Og de, der har det dårligt, har det virkeligt dårligt. Vi oplever, at flere af de socialt udsatte ikke bare arbejder med en enkelt udfordring som for eksempel misbrug. Flere har hele paletten. Misbrug, fysiske skavanker og ingen bolig. Så er der rigtigt langt til at komme på arbejdsmarkedet, siger hun.