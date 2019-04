Stadig flere bliver sigtet for sexsager og hvidvask

Anklagemyndigheden i Slesvig-Holsten fik et travlt år i 2018 med markant flere sigtelser for blandt andet økonomisk kriminalitet og børneporno.

KIEL: Økonomisk kriminalitet samt seksualforbrydelser og hvidvask har udløst markant mere travlhed for anklagemyndigheden i Slesvig-Holsten. Det viser årsrapporten for 2018 fra delstatens stadsadvokatur.

Internationale forhindringer

Den slesvig-holstenske anklagemyndighed forklarer stigningen med efterforskningen af flere store sagskomplekser og kriminelle netværk på tværs af grænserne.

- Stadig flere gerningsmænd i Europa, men også andre dele af verden agerer i Slesvig-Holsten. Men samarbejdet med de udenlandske myndigheder er ofte kompliceret, konstaterer Wolfgang Zepter, der er øverste chef for anklagemyndigheden i Slesvig-Holsten.

Efterforskningen af hvidvask nåede med en stigning på 26 procent til 1842 anklager også det højeste niveau i det forløbne årti. Her er forklaringen på udviklingen, at en række bureaukratiske forhindringer for efterforskningen er blevet overvundet siden 2017, men også at banker og økonomiske rådgiveres vagtsomhed er blevet skærpet takket være det tyske finansministeriums indsats.

Seksualforbrydelser mod børn og voksne steg sammenlignet med det foregående år med henholdsvis 16 og 12 procent til henholdsvis 2668 og 890 tilfælde. Ifølge Wolfgang Zepter er forklaringen, at ofrene i højere grad vælger at anmelde overgreb. Samtidig er lovgivningen dog også blevet skærpet.

Sager om børnepornografi oplevede en eksplosiv vækst på 41 procent i årets løb, hvor 891 mistænkte blev efterforsket.

Her har myndighederne fået adgang til store mængder data, blandt andet fordi netvirksomheder i USA har fået pligt til at udlevere materiale.