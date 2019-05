Sprængfarlige emner til debat i Rødding: Her er topkandidaternes løsninger på pension, sundhed og udlændinge

Hvornår må danskerne gå på pension? Er det demokratisk forsvarligt at nedlægge regionerne? Og hvor meget skal vi stramme skruen over for udlændinge? 12 lokale topkandidater til Folketinget debatterede søndag nogle af Danmarks største udfordringer på landets ældste højskole i Rødding.

Den ene halvdel af dagens ordstyrerduo, JydskeVestkystens nyhedsredaktør Kim Dahl Nielsen, efterspurgte netop at blive klogere på, hvor partierne er uenige, fordi det efterhånden kan være svært at se forskel.

Valgdebat: Signalværdien var ikke til at tage fejl af, da 12 lokale topkandidater til Folketinget søndag eftermiddag sang med på højskolesangbogens "Jeg elsker de grønne lunde" for fuld udblæsning. Alle elsker de Danmark lige højt, og alle vil de landet det bedste. De vil det bare på forskellige måder.

- Mennesker kostes rundt i systemet, selvom der ikke er mere arbejdsevne at komme efter. Vi skal fokusere på det enkelte menneskes behov frem for rettigheder og kassetænkning i forhold til fag, sagde hun.

Mens der var bred enighed i panelet om, at ikke alle kan holde til arbejde, til de er langt over 70 år, langede blandt andre Radikale Venstres Lotte Rod ud efter socialdemokratiets model. Hun mener ikke, at man kan skære hele brancher over én kam og eksempelvis tildele alle tømrere tidlig pension. Tværtimod bør vurderingen ifølge bero på en lægefaglig vurdering af det enkelte menneske, hvilket Kristendemokraternes Marianne Karlsmose bakkede op om.

Socialdemokratiets Benny Engelbrecht lagde ud med at præsentere partiets nyligt fremlagte plan, der sætter tre milliarder kroner af, så folk kan trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet. Det affødte med det samme et spørgsmål fra den anden halvdel af ordstyrerduoen, TV Syd's vært Anders Køpke Christensen, som socialdemokraterne efterhånden har måttet svare på et utal af gange. Hvem er de mennesker, som må trække sig tidligere tilbage?

Der blev tid til at tage et selfie til de sociale medier. Her er det Radikale Venstres Lotte Rod (tv). og sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), der poserer. Foto: Chresten Bergh

Syg af arbejdsmarkedet

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (v) påpegede, at Danmarks økonomi er afhængig af, at alle, der har helbred til det, bliver på arbejdsmarkedet til en vis alder. Det er Liberal Alliances spidskandidat i Sydjylland Steen Holm Iversen enig i, og derfor påpegede han, at flere bør skifte branche, før de bliver nedslidte. SF'a Karina Lorenzen anfægtede, at det ikke er så nemt at gå i uddannelse og skifte job, når man er et voksent menneske med bil, hus og familieliv.

Det kan være nok så godt med diverse pensionsreformer, men hvis vi ikke ændrer fundamentalt på arbejdsmarkedet, kan det være ligegyldigt, understregede Alternativets Karin Rohr Gents.

- Det vigtigste er at have et arbejdsmarked, man ikke bliver syg af at være på. Det burde vi have mere fokus på, sagde hun.

Selvom nogle af valgkampens varmeste emner var under behandling, lykkedes det politikerne at fremføre deres argumenter på sober vis. Det lykkedes dem endda at lade hinanden tale ud, hvilket blev rost fra tilskuerrækkerne. En kontrovers mellem Kristendemokraternes Marianne Karlsmose og De Konservatives Niels Flemming Hansen udstillede dog en af de altoverskyggende uenigheder - nemlig hvorvidt det er klogt og demokratisk forsvarligt at nedlægge de folkevalgte regionsråd, sådan som regeringen har lagt op til i sin sundhedsreform.