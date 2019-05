Spidskandidat for Ø: Klima bliver det vigtigste tema

Henning Hyllested er glad for, at valget falder på grundlovsdag og tror, at det vigtigste tema i valgkampen bliver klima.

Valgkamp: Der skal afholdes folketingsvalg på grundlovsdag, og det er en dato, som Enhedslistens spidskandidat i Sydjyllands Storkreds, Henning Hyllested, er glad for.

- Det passer rigtig godt sammen. Grundlovsdag er en af de markante demokratiske helligdage, og der er ikke noget større i demokratiet, end at afholde et folketingsvalg. Nu har vi gået og ventet så længe, og så er det fedt, at det endelig bliver udløst nu, siger han.

Han ved dog ikke, om det vil komme til at påvirke stemmedeltagelsen, at folk skal i stemmeboksen to gange på under to uger.

Selvom der er næsten en måned til valget skal afholdes den 5. juni, så gør det ikke Henning Hyllested noget, at valgkampen er længere end normalt.

- Det bliver en længere valgkamp end normalt, men det bliver ikke et problem for mig, for jeg har alligevel været igang længe, siger han.