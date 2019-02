Speedwaykommentator bliver pressechef for Vojens Speedwaycenter

Vojens: Når den nye speedwaysæson indledes, vil danske speedwayfans holde et vågent øje med de danske stjerners indsats i eksempelvis England, Sverige og Polen. Nok er Niels Kr. Iversen og Leon Madsen sikret deltagelse i årets grandprix serie, men puslespillet om, hvem der skal tildeles wildcards i EM serien, og til det danske VM grandprix i Vojens - lørdag 7. september - vil præge snakken i det danske speedwaymiljø.

Direktør for Vojens Speedway Center Jacob Olsen har tilknyttet den erfarne journalist Ib Søby til at varetage informationer, artikler til hjemmeside, og håndtering af det store internationale pressekorps, der vil rette fokus på Vojens Speedway Center under EM afdelingen lørdag 10. august, og igen til VM løbet i september.

- Jeg er glad for at få Ib Søby med ombord. Det er et vigtigt skridt for os, og Ib Søby er en vellidt og entusiastisk skikkelse i dansk speedway. Han har et stort netværk i ind og udland. Vi har rejst sammen, og kommenteret mange løb, og han er kendetegnet ved enorm viden, og grundig forberedelse, fortæller Jacob Olsen.

Ib Søby huskes som en populær og kyndig tv kommentator fra 1998 til 2014 på dk4 og DR. Sideløbende har Ib Søby skrevet to bøger om speedway, og holdt talrige foredrag om sporten.

Han blev i 2010 hædret fortjenestegnet i guld af Danmarks Motor Union.