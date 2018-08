Sparekniven bliver svunget i halvdelen af kommunerne i år

Budget 2019: Haderslev, Kolding, Varde, Vejen og Fanø. Det er de fem kommuner, der skal spare, når budgettet for 2019 forhandles på plads.

Også økonomien i flere af de resterende kommuner i JydskeVestkystens udgivelsesområde bliver af de respektive borgmestre beskrevet som presset, men her klares udfordringerne med effektiviseringer, der i forvejen var planlagt.

Store uforudsete udgifter er kommet bag på flere kommuner. Blandt andet i Vejen, hvor borgmester Egon Fræhr (V) er overrasket over store udgifter til handicap- og socialområdet.

- I år er opgaven så stor, at vi ikke kommer uden om besparelser. Det er jeg selvfølgelig ikke glad for, og jeg har brugt en del tid på at spekulere over det. Det vil jeg ikke lægge skjul på, har han tidligere sagt til JydskeVestkysten.