Ifølge DMI blev temperaturen nogle steder målt til -6,8 grader den 2. april i år. Under tre uger senere - den 19. april - var temperaturen steget til over 20 grader. Dermed ramte sommervarmen som et bagholdsangreb.

Problemer: Hvis du har været ude og køre i tog de seneste måneder, har du måske oplevet, at toget har bremset hårdt op flere gange under turen. Det har i hvert fald føltes sådan på mange strækninger.

Fugt i signalbokse

Han forklarer, at jernbaner generelt er sarte over for temperaturforskelle. At mange passagerer over sommeren har oplevet voldsomme stød under togturen skyldes fejl i de signaler, der bliver sendt frem og tilbage mellem toget og særlige signalbokse, der løbende er placeret mellem skinnerne.

- Når temperaturen stiger så pludseligt, trækker signalboksene fugt ind i, og så opstår disse småfejl, der skaber ryk i toget. Det er utroligt generende for passagerne, siger Christian Munksgaard, der dog understreger, at der intet farligt er i signalforstyrrelserne.

Signalforstyrrelserne er ifølge Christian Munksgaard blevet færre, i takt med at temperaturen har stabiliseret sig. Der er dog stadig risiko for, at togturen bliver noget af en bumletur. Det skete eksempelvis på en strækning mellem Esbjerg og Aarhus tirsdag eftermiddag. Her oplevede passagererne det, der føltes som flere hårde opbremsninger, hvorefter lokomotivføreren over højtaleranlægget forklarede, at varmen gav signalproblemer.

- I sommerheden bliver skinnerne og signalboksene meget varme. Toget, der kører forbi, er køligere, og dermed har vi igen temperaturforskelle, der kan skabe signalfejl og dermed ryk i toget, siger Christian Munksgaard og fortæller, at varmen generelt er hårdt for jernbanerne.

Derfor har Banedanmark i samarbejde med DSB ifølge ham haft et stort fokus på at komme småfejl til livs hen over den varme sommer.