Sommerhus, nej tak: Klimadebatten har ikke øget syddanskernes interesse for sommerhus

På landsplan har klimadebatten været med til at øge interessen for at holde ferie i et sommerhus i Danmark, viser en ny undersøgelse. For over halvdelen af syddanskerne har klimadebatten dog ikke haft en effekt på feriedestinationen.

Syd- og Sønderjylland: En flyrejse til Tenerife eller en sommerhustur i Danmark?

Klimadebatten har ikke formået at rykke meget på syd- og sønderjydernes feriedestinationer.

En undersøgelse, som analyseinstituttet YouGov har lavet for Home og Realkredit Danmark, viser ellers, at klimadebatten har øget danskernes interesse for at holde sommerferie i et sommerhus i Danmark. Syv procent har svaret, at klimadebatten 'i høj grad' har øget interessen, mens 31 procent har svaret, at klimadebatten 'i mindre' eller 'i nogen grad' har øget interessen for en sommerhusferie i Danmark.

Men kigger man på syd- og sønderjyderne i undersøgelsen, tegnes et andet billede. I Region Syddanmark har 53 procent nemlig svaret, at klimadebatten 'slet ikke' har øget interessen for en sommerhusferie i landet, og det er højere end de resterende regioner.

Det overrasker Henrik Hauthorn Jensen fra Home a/s, at Region Syddanmark stikker af i undersøgelsen.

- Man kan sige, at det er modstridende, også fordi regionen er lidt af en sommerhusudlejningshøjborg, siger Henrik Hauthorn Jensen.

- Hvor vi tidligere har spurgt i forhold til udlejning af sit sommerhus, har landsdelen udtrykt en øget interesse for at ville leje sit sommerhus ud. Jeg har derfor svært ved at se, hvorfor Sydjylland stikker ud her.