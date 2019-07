Sommerferien er højsæson for efterladte kæledyr

Juni, juli og august. Vi kender månederne for sol og koldskål, men det er også højtid for kæledyr, som efterlades i papkasser og i plastikposer. Internater oplever også, at folk efterlader dyrene direkte hos dem.

Efterladt: Imens de fleste danskere ser frem til lunere vejr, er det helt anderledes for kæledyrene. Det er nemlig i sommerferieperioden, at de danske internater oplever, at allerflest kæledyr efterlades og ender hos dem.

Ifølge familiedyrschef Jens Jokumsen har Dyrenes Beskyttelse mere end 500 sager om året, hvor kæledyr bevidst er blevet dumpet og på anden måde efterladt af ejeren. De fleste af disse sager kommer i løbet af sommeren. Fordi flere dyr ofte bliver efterladt samtidig, er det endelige tal for 2018 i sommerperioden 3012 dyr. I år 2017 var det 2847.

Jens Jokumsen forudser, at man også i år vil se masser af kæledyr, der er blevet dumpet af den ene eller anden årsag.

- Vi kan desværre konstatere, at der er en del mennesker i Danmark, som vælger at skille sig af med dyr ved at dumpe dem, siger han.

I tape-lukkede papkasser og i affaldssække efterlades kattekillinger og kaniner på rastepladser og i vejsiden. Her placeres de, når ejeren af ukendte årsager skiller sig af med kæledyr. Men de levende dyrs skæbne er ofte hård. For i en tillukket papkasse dør kattekillinger hurtigt af dehydrering i sommervarmen, og endnu hurtigere går det i en affaldssæk. Skæbnen kan også være barsk for de dyr, der formår at komme ud af beholderen, som de bliver efterladt i.

- En kat, der har levet hele sit liv i fangenskab, overlever desværre ikke ret længe, når den slippes løs i naturen, hvor den aldrig har lært at jage, siger Jens Jokumsen.