Solidt flertal ønsker et vildsvinehegn

Socialdemokratiet bakker op om regeringen og Dansk Folkepartis forslag om at bygge et vildsvinehegn ved den dansk-tyske grænse. Alternativet, SF, Enhedslisten og Radikale Venstre er imod forslaget og stiller spørgsmålstegn ved, om et hegn overhovedet kan stoppe den afrikanske svinepest.

Politik: Det er et solidt flertal, der står bag regeringen og Dansk Folkepartis planer om at bygge et knap 70 kilometer langt hegn ved den dansk-tyske grænse for at stoppe vildsvin. Da forslaget, der skal stoppe den afrikanske svinepest, for første gang blev diskuteret i folketingssalen torsdag, var det med støtte fra Socialdemokratiet.

- Vi er fra Socialdemokratiet enige i, at vi skal udvise rettidig omhu og forsøge at sikre os mod afrikansk svinepest, lød det fra Socialdemokratiets landbrugsordfører, Simon Kollerup.

Udover Socialdemokratiet møder forslaget naturligvis også støtte fra regeringen og Dansk Folkeparti, der står bag forslaget. Til gengæld er der ikke meget støtte at hente hos de øvrige oppositionspartier. Både Enhedslisten, SF, Radikale Venstre og Alternativet valgte ikke at støtte forslaget under førstebehandlingen i folketingssalen.