Soldater har erstattet hjemmeværn ved grænsen: Vagter udskiftes nu hver tredje måned

Soldater fra Hæren erstattede fra 1. april cirka 60 hjemmeværnsfolk ved grænsen. Ændringen betyder, at mandskabet ved grænsen nu bliver skiftet ud hver tredje måned. Det kan mærkes, fordi grænsevagterne ikke når at få opbygget rutine og erfaring, siger oberst i Hjemmeværnet.

- En af årsagerne til, at det går relativt gnidningsfrit, er, at man er der i et kvartil (tre måneder, red.) og derefter kommer tilbage til sin primære opgave. Hele Hæren er ikke indsat på samme tid, men er på skift disponeret over en flerårig plan, siger han og fortæller, at det på nuværende tidspunkt er soldater fra Oksbøl og Aalborg, der har grænsevagten.

Det skyldes, at en stor del af hjemmeværnsfolkene ved grænsen fra 1. april blev skiftet ud med soldater fra Hæren. For at det kan hænge sammen rent praktisk, er det nødvendigt med løbende mandskabsrokader, forklarer oberst Henrik Graven Nielsen, der er chef for Hærkommandoen.

Hæren forsøger ifølge ham så vidt muligt at lade de københavnske og sjællandske enheder tage sig af opgaver her, mens det fortrinsvist er de jyske enheder, der tager sig af grænserne til Tyskland.

- Det er klart, at det påvirker, når en soldat, der bor et helt andet sted i landet og er i gang med en uddanne sig til noget, bliver sendt til grænsen. Men det får mindre konsekvenser for den enkelte med rotationsprincippet, og de fleste soldater kan godt se det samfundsnyttige aspekt, siger han.

Den begrænsede periode ved grænsen betyder ifølge Henrik Graven Nielsen også, at opgaven er mere spiselig for den enkelte soldat.

Erfaring udebliver

Knap 90 hjemmeværnsfolk har stået for at bevogte grænseovergangene i Sønderjylland, men ud af dem måtte cirka 60 altså søge nye græsgange fra 1. april, hvor de blev opsagt til fordel for Hærens soldater. Det er sket som en del af forsvarsforliget fra 2018, hvor den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre blev enige om at sætte flere penge af til Forsvaret, som til gengæld skal stille med flere soldater ved grænsen for i højere grad at støtte politiet.

- Set udefra er Hjemmeværnet og Forsvaret det samme, men det er to forskellige budgetter. Vi betaler lønnen, så det giver god mening, at det er vores ansatte, der varetager opgaven, siger oberst Jens Lønborg, der er chef for operationsafdelingen i forsvarskommandoen.

Han henviser til, at Hjemmeværnet normalt arbejder på frivillig basis, men at hjemmeværnsfolkene bliver aflønnet af Forsvaret, når de bliver ansat til at løse en såkaldt driftsopgave, som det er tilfældet ved grænsen.

For at undgå et stort erfaringstab ved overleveringen af opgaven har knap 30 hjemmeværnsfolk ifølge oberst i Hjemmeværnet Flemming Agerskov, der er chef for landsdelsregion vest, fået lov til at beholde deres job ved grænsen, men ikke desto mindre kan det mærkes i dagligdagen.

- Vi har ikke fået mindre at lave, efter man er begyndt at rotere i tide og utide. Man når ikke at få den store rutine og erfaring, siger han.