Søvndal og Lose begraver stridsøksen

Sag: Efter anklager om kammerateri, magtfuldkommenhed og børnehavemanér er tiden kommet til at lægge gammelt nag på hylden og se fremad.

Sådan lyder det fra SF's nyvalgte regionsrådsmedlem Villy Søvndal, der stod bag førnævnte ord i efterårets valgkamp rettet mod Venstres spidskandidat, regionsrådsformand Stephanie Lose. Det fik hende på valgnatten i november til at lægge Søvndal på is og lave en bred konstitueringsaftale uden SF som straf for Søvndals markante kritik. Dermed fik SF, trods en position som regionsrådets tredjestørste parti, ingen formandsposter og blev reelt sat uden for indflydelse. I et interview med JydskeVestkysten siger den tidligere partileder og udenrigsminister, at han ikke vil surmule de kommende år.

Han rækker hånden frem til samarbejde, siger han.

- Jeg inviterer Lose til at begrave stridsøksen, lyder det fra Villy Søvndal, der med knap 70.000 personlige stemmer ved valget i november var stærkt medvirkende til, at SF gik fra to til seks mandater i regionrådet. Kun Stephanie Lose fik med knap 90.000 stemmer flere.

På valgnatten og de efterfølgende dage var retorikken ellers alt andet end forsonlig. Villy Søvndal skærpede ordvalget fra op til valget og mente, at Loses optræden var udtryk for magtens arrogance.