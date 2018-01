Søvndal klar til comeback: Jeg har ikke tænkt mig at bruge fire år på at surmule

Et nyt regionsråd er trådt sammen. Heriblandt en tidligere udenrigsminister og mangeårig partileder fra SF, som stadig bruger det ord, som blandt flere fik bægeret til at flyde over hos den genvalgte regionsrådsformand, Stephanie Lose (V). Villy Søvndal (SF) understreger, at ikke fortryder sin kritik af Venstre, men nu vil se fremad. Han rækker hånden ud til et samarbejde, men fastslår at SF også vil være en aktiv opposition i regionen.