Sønderjyske kommuner taber millioner: Lokal politiker vil ændre skæv milliardordning

Skævhed i udligningssystemet betyder, at flere sønderjyske kommuner bliver 135 millioner kroner fattigere næste år. Christian Rabjerg Madsen (S) vil arbejde for en mere effektiv ordning.

Pengene ender nemlig i stedet i lommerne på rigere kommuner såsom Frederiksberg og Gentofte. Disse kommuner har efter en oprydning i deres CPR-register fundet ud af, at mange udlændinge er fraflyttet deres kommune. Det betyder, at Frederiksberg og Gentofte i 2018 havde et stort nok fald i folketallet til at blive en del af udligningsordningen.

- Det er kritisabelt, at et udligningssystem, der burde tilgodese mindre kommuner ramt af en fraflytningsproblematik, faktisk gør det modsatte, siger Christian Rabjerg Madsen.

Det er kritisabelt, at et udligningssystem, der burde tilgodese mindre kommuner ramt af en fraflytningsproblematik, faktisk gør det modsatte.

Effektiv løsning har lange udsigter

Han er overbevist om, at Danmark er for lille til så store forskelle. Han forsikrer, at socialdemokraterne vil indkalde til forhandlinger om et nyt og mere effektivt udligningssystem.

- Når velfærdsniveauerne i kommunerne er så forskellige, så har vi brug for en god og fair udligning, og det har vi ikke i øjeblikket. Vi vil arbejde på et mere hensigtsmæssigt system, der fordeler pengene, så disse fejl ikke opstår igen, siger Christian Rabjerg Madsen.

Udligningssystemet er en stor og kompleks opgave, men det er for tidligt at løfte sløret for indretningen af det nye udligningssystem.

- Jeg tror ikke, der er nogen mennesker i Danmark, som på nuværende tidspunkt kan sige, hvordan vi helt konkret løser fejlene, siger Christian Rabjerg Madsen.