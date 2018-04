Sønderjyske diger bliver nu fredet

Historisk: Når man taler om diger, handler det ofte om oversvømmelser. Men nu handler det også om bevaringsværdige historiske fortidsminder. Digerne i Sønderjylland, der først og fremmest skulle sikre mod oversvømmelser og vinterstorme, har nemlig skabt så unikt et kulturlandskab, at Slots- og Kulturstyrelsen nu har udpeget en række kystdiger i området mellem Højer og den dansk-tyske grænse som fredede fortidsminder.

- Der tales meget om kystsikring i disse år, men sikring af kysterne er bestemt ikke noget nyt fænomen. Gennem generationer har vi her i landet forsøgt at tæmme havets kræfter, og det er en målrettet indsats gennem mere end 600 år, der har ført til, at der i Tøndermarsken findes et enestående kulturlandskab med høje kystdiger og brede kanaler i det ellers fuldstændig flade landskab. Det er helt unikt og absolut værd at beskytte, siger arkæolog i Slots- og Kulturstyrelsen Lars Bjarke Christensen i en pressemeddelelse.