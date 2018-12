Sønderjyske borgmestre sender appel til styre på VUC Syd: Lad skolen overleve

De fire sønderjyske borgmestre opfordrer det midlertidige styre på VUC Syd til fortsat at sikre, at skolen fungerer som selvstændig uddannelsesinstitution, og at der fortsat er uddannelser i både Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev.

- VUC Syd har en rolle, som ingen andre kan erstatte. Det er eksempelvis fødekæden til UC Syd. Hvis man piller et element væk, så ødelægger man de andre fødekæder, siger Hans Peter Geil (V), borgmester i Haderslev Kommune, som er åben over for at VUC Syd skal videreføres under andre forhold end det nuværende.

De henviser i sin henvendelse til styret til ønsket om at sikre et samlet sønderjysk voksenuddannelsestilbud, der vil stå stærkest og mest robust, når uddannelsesniveauet i landsdelen skal øges fremover.

Opråb: Borgmestrene i de fire sønderjyske kommune sender en bøn til det midlertidige styre for VUC Syd om fortsat at sikre en samlet og selvstændig uddannelsesinstitution i Sønderjylland med lige muligheder i alle fire købstæder.

Fint signal

Formanden for det midlertidige styre på VUC Syd hilser borgmestrenes opråb velkomment.

- Det er fint, at de sender det signal. For vi er så vidt ikke uenige. Det har hele tiden været målet at fastholde udbuddet om muligt. Og oven i det om muligt i VUC Syd-regi, siger Laust Joen Jakobsen.

Han vil endnu ikke sige noget om, hvorvidt styret over for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk) vil anbefale, at VUC Syd fortsat skal eksistere som selvstændig institution i fremtiden, eller om det er muligt at fastholde udbud af undervisning i de fire sønderjyske kommuner. Det vil han først fortælle mere om, når styret afleverer en rapport med anbefalinger til Stuk den 15. januar. Hvis rapporten ellers når at blive færdig.

- Det kommer an på, hvordan du definerer færdig. Men vi satser på at blive færdige, siger formanden.