Sønderjyske borgmestre raser over nye statsjob i Odense: Det er en parodi

En række sønderjyske borgmestre kritiserer regeringens beslutning om at placere en ny central enhed mod proformaægteskaber i Odense. Det giver ikke mening at placere det i en af landets store byer, lyder kritikken.

- Når regeringen siger, at man vil placere arbejdspladser i hele landet, havde jeg da forventet, at man oprettede enheden der, hvor tingene sker, siger borgmester i Tønder Kommune, Henrik Frandsen (V).

Også i Tønder har valget af Odense vakt vrede og forundring. En stor del af de mange udenlandske vielser, hvoraf man altså mistænker en del for at være proformaægteskaber, finder sted i blandt andet Sønderborg og Tønder. Og det giver penge til kommunekassen.

- Det er jeg skuffet over. Der var nogle meget tydelige signaler om, at man ville pege på Aabenraa, siger Thomas Andresen (V), borgmester i Aabenraa Kommune.

Statsjob: De sønderjyske borgmestre er godt og grundigt skuffede over, at regeringen har valgt at placere 35 nye statsjob i Odense. Avisen Danmark kunne tirsdag fortælle, at regeringen har besluttet at placere en central enhed, som skal jage og stoppe proformaægteskaber, i Danmarks tredjestørste by. En enhed, som især Aabenraa og Tønder kommuner havde sat næsen op efter.

En ny ekspertenhed med 35 ansatte skal fra en adresse i Odense håndtere alle ansøgninger om ægteskab mellem udenlandske statsborgere fra 1. januar. Hvis ingen alarmklokker ringer, vil de straks blive ekspederet videre til den kommune, hvor ægteskabet skal indgås. Socialministeriet vurderer, at det vil dreje sig om 90 procent af tilfældene. Hvis alarmklokken ringer, vil ansøgning blive underkastet kontrol. Det kan f.eks. være, hvis det er en borger fra et af EU's fattigere lande, f.eks. Rumænien eller Portugal, der vil giftes med en statsborger fra et tredjeverdensland. Det kan også være, hvis de to borgere ikke taler samme sprog, eller hvis de aldrig har boet i samme land. Det kan være, hvis der er mistanke om, at der er indleveret falske dokumenter, pas f.eks. Herefter kan de to borgere blive indkaldt til personlige samtale i Odense. Derved frygter især Sønderborg og Tønder kommuner, at en del af bryllupsturisterne ikke vil tage til Sønderjylland for at blive viet.I Sønderbog Kommune blev der i 2017 foretaget 1148 vielser af udenlandske ægtepar. I Tønder var det tal 1911.

En parodi

De sønderjyske borgmestre er i det hele taget skeptiske over for, at regeringen nu har centraliseret opgaven med at tjekke oprigtigheden af de udenlandske vielser. I Sønderborg var borgmester Erik Lauritzen (S) så fortørnet over ideen, at han ikke selv offentligt har budt ind på de nye statslige arbejdspladser, men i stedet har stået fast på, at kommunerne selv bør varetage opgaven. At enheden bliver placeret i en af danmarks største byer gør ikke hans forargelse over centraliseringen mindre.

- Det begynder at være lidt af en parodi og lidt grinagtigt, siger borgmesteren, der gerne havde set, at enheden blev placeret i eksempelvis Aabenraa.

- Det er ærgerligt, at man ikke vælger Syd- og Sønderjylland, men vælger at placere det i Danmarks tredjestørste by. Det er jo ikke det, udkanten af Danmark får gavn af. Når man opretter nye statslige arbejdspladser, bør man netop vælge andre steder end storbyerne, siger han.