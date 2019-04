Sønderjyske Arkil vil tilbage på familiens hænder: Børsen er for bøvlet

Der er for meget bøvl og for lavt afkast forbundet med at blive på børsen, mener brødrene Arkil, der er tredje generation i den sønderjyske entreprenørvirksomhed Arkil. De vil nu lade ejerskabet overgå til familien.

- Vi synes ikke længere, vi får den værdi af at være på børsen, som vi gjorde oprindeligt. Vi har levet et stille liv på børsen som en lille selskab, men børsreglerne tager ikke hensyn til, om man er en lille eller en stor aktie. Kravene er de samme, siger Jesper Arkil.

Med udsigt til for alvor at få vind i sejlene, døde virksomhedens stifter Ole Arkil året forinden, og de fem børn står nu til at overtage. Derfor giver det mening at lade virksomheden børsnotere som den første sønderjyske industrivirksomhed hidtil. På den måde ved børnene præcis, hvad familieforetagendet er værd.

Afnotering: Året er 1978. Der er udsigt til et opsving i byggebranchen, og den sønderjyske entreprenørkoncern Arkil har gjort sig positivt bemærket med flere store anlægsprojekter. Et af flagskibene er Flyvestation Skrydstrup, som Arkil fik til opgave at udbygge og vedligeholde allerede i 50'erne i kølvandet på 2. verdenskrig.

Koster trecifret millionbeløb

Børsnoterede virksomheder har blandt andet en særlig oplysningspligt. Det betyder, at de skal oplyse aktionærerne, hver gang der sker noget, der kan påvirke kursen. Det kræver ifølge Jesper Arkil et stort administrativt maskineri.

- Vi opretholder et stort apparat for at tilgodese børsen. Det har også den ledelsesmæssige konsekvens, at vi skal bruge en del tid på det. Vi tror, vi i fremtiden vil fungere bedre i ren privat kontekst, siger han.

Brødrene Arkil har derfor tilbudt aktionærerne at købe alle udestående aktier til kurs 1550 for derefter at afnotere selskabet. Det vil koste et trecifret millionbeløb. For at kunne afnotere selskabet, kræver det tilslutning fra mindst 90 procent af aktionærerne. På onsdag, den 1. maj, offentliggør Arkil det endelige tilbudsdokument, der også indeholder en tidsplan for afnoteringen. Det vil ifølge Jesper Arkil tage cirka fire uger.

Han mener, at afnoteringen vil blive skrevet ind som et positivt kapital i Arkils næsten 80 år lange historie.

- Vi synes, det er en god fortælling at bringe en traditionsrig sønderjysk virksomhed helt tilbage på familiehænder, i en tid hvor vi ser andre selskaber blive solgt til udenlandske virksomheder og kapitalfonde, siger Jesper Arkil.