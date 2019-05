Sønderjysk statsministerduel tiltrækker massiv opmærksomhed: Følg debatten live på jv.dk

Valg: Omkring et døgn. Så kort tid tog det at få afsat alle 250 billetter til en direkte duel mellem S-formand Mette Frederiksen og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) onsdag på Folkehjem i Aabenraa

- Vi er overraskede over, at der har været så stor interesse. Det er tydeligt, at vi kunne have solgt endnu flere billetter. Det er et bevis på, at en duel mellem Lars Løkke og Mette Frederiksen har meget stor interesse i vores område, siger JydskeVestkystens nyhedsredaktør, Kim Dahl Nielsen.

Duellen mellem de to mest sandsynlige bud på en statsminister efter folketingsvalget 5. juni er sandsynligvis en af kun tre direkte dueller mellem de to politiske rivaler i løbet af valgkampen. Duellen er forbeholdt 250 af JydskeVestkystens abonnenter, som har været heldige at få en billet til arrangementet, og derudover vil både DR og TV 2 sende debatten live, ligesom en lang række landsdækkende medier vil dække arrangementet. Derudover vil vi sende live fra debatten på jv.dk, ligesom journalister fra JydskeVestkysten er klar til at dække den politiske duel, der finder sted fra klokken 14.-15.15.

- Som det ser ud lige nu, står vi for den eneste fysiske duel uden for tv-stationerne. Det er enestående mulighed for JydskeVestkystens læsere og de 250, der kommer helt tæt på. Det bliver kun understreget af, at begge tv-stationer og næsten alle landets medier har meldt sin ankomst, siger Kim Dahl Nielsen.