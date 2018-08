Sønderjysk milliardkoncern taber sag til Jysk Fynske Medier

Hundeportalen gipote.dk, som er ejet af Fleggaard-koncernen, taber retssag til Jysk Fynske Medier efter at have kopieret tusindvis af annoncer.

Danmarks største portal for køb og salg af hunde, gipote.dk, som er ejet af familien bag grænsehandelsbutikken Fleggaard, er i Sø- og Handelsretten blevet dømt for ulovligt at kopiere tusindvis af salgsannoncer fra Gul og Gratis, som er ejet af Jysk Fynske Medier. Det skriver finans.dk.

I foråret 2017 begyndte gipote.dk at kopiere samtlige hundeannoncer fra Gul og Gratis og fjernede samtidig alt, der kunne knytte annoncerne til Gul og Gratis. Det er i strid med ophavsretten. Og derfor har Sø- og Handelsretten dømt gipote.dk til at fjerne alle annoncer, der stammer fra Gul og Gratis, samt betale sagsomkostningerne på 30.000 kroner. Gul og Gratis havde uden held forsøgt at få gipote.dk til at fjerne annoncerne.