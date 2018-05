Sønderjysk milliardærfamilie overtager afdød rigmands gods

Salg: Den sønderjyske milliardærfamilie Jebsen har købt godset Bækkeskov nær Præstø på Sydsjælland. Godset var tidligere ejet af den nu afdøde rigmand Peter Zobel.

Det oplyser Henrik Uldall Borch, der er direktør for selskabet Bækkeskov Gods A/S.

- Ja, det er Hans Michael Jebsens søn, der har købt det, siger han til BT med henvisning til den 28-årige søn Michael Immanuel Jebsen.

Ligesom sine forældre bor Michael Immanuel Jebsen i Hong Kong og har ingen planer om at flytte til Sydsjælland.

- Jeg er ansat som direktør, så jeg er ansvarlig for at stå for det og leje jorden ud. Så det er ikke noget, som sønnen tager sig af, fortæller Henrik Uldall Borch til BT.

Henrik Uldall Borch ønsker ikke at afsløre købsprisen, men BT oplyser, at Peter Zobel erhvervede godset for 50 millioner kroner i 1996.