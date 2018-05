Sønderjysk konkursrytter idømt fængselsstraf: Sendte voldsmænd ud for at indkræve penge

Finn Brink Andersen er blevet idømt et års fængsel, efter at han sendte en gruppe mænd med rockerforbindelser ud til en mand i Sommersted, der angiveligt skyldte den sønderjyske konkurskonge penge. Finn Brink Andersen nægter sig skyldig og vil anke dommen.

Straf: Han er allerede blevet idømt en historisk konkursdom, og nu ser det også ud til, at han skal tilbringe et år i fængsel. 59-årige Finn Brink Andersen fra Hjordkær nær Aabenraa er i byretten i Horsens blevet idømt et års ubetinget fængsel for afpresning, efter han ad to omgange sendte tre mænd med rockerforbindelser ud til en anden mand i Sommersted nær Haderslev. Manden skyldte angiveligt Finn Brink Andersen 600.000 kroner. Her truede de tre mænd ifølge Horsens Folkeblad den anden mand med tæsk i form af slag i hovedet eller en "tur hen over gårdspladsen". - Andersen blev anset som værende bagmanden, der påstod, at han havde et økonomisk mellemværende på 600.000 kroner med en anden mand nede i Sommersted i forbindelse med noget virksomhedsdrift. Den gæld valgte han så at sende tre rockerlignende typer ud for at indkræve. Han sagde i retten, at han ikke havde bedt dem gøre vedkommende noget. Derfor er jeg tilfreds med, at retten vurderede, at det var afpresning og ulovligt, når man indkræver gæld - som i øvrigt ikke er dokumenteret - på den her måde, siger anklager Lisa Kjær Gjessing til Horsens Folkeblad.

Nægter sig skyldig Finn Brink Andersen er dog alt andet end tilfreds med dommen på ét års ubetinget fængsel. Derfor vil han anke dommen. - Jeg har ikke gjort noget. Det er helt åndssvagt, siger han. Han erkender, at han har sendt tre mænd ud til en mand i Sommersted, der skyldte ham penge, men han nægter, at der har været tale om trusler og at han har brugt de tre mænd som afpresning. - Jeg har ikke bedt dem om at true ham eller tæske ham, og de har også bare snakket med ham, siger Finn Brink Andersen.

Rockerforbindelser Det var byretten i Horsens dog ikke enig i, og derfor blev Finn Brink Andersens altså idømt et års fængsel for afpresning. De tre mænd, der tog til Sommersted ad to omgange henholdsvis 23. marts og 12. april 2017, var 28-årige Mark Christoffersen fra Skanderborg, 33-årige Alejandro Bondo Jørgensen fra Horsens og 32-årige Kasper Mørk Mortensen fra Horsens. De er dømt for ulovlig tvang og ikke afpresning. De tre blev ifølge Horsens Folkeblad også dømt i et andet forhold for at have tævet to mænd med et baseballbat og sprøjtet dem i ansigtet med en peberspray i en lejlighed i Skanderborg. Ifølge Horsens Folkeblad har mændene ifølge politiet forbindelser til den hollandske rockergruppe Satudarah. Sagen med de tre mænd og Finn Brink Andersen er opstået som resultat af en telefonaflytning, der var sat op i forbindelse med en større narkoefterforskning, som politiet havde iværksat nogle måneder forinden.