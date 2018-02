Sønderjysk konkurskonge idømt historisk dom

Finn Brink Andersen blev mandag eftermiddag som den første nogensinde pålagt en skærpet konkurskarantæne, der betyder, han ikke må drive et selskab, selvom han selv hæfter for gælden. Det sker som resultat af, at han blev idømt sin tredje konkurskarantæne. Hovedpersonen selv kalder dommen latterlig.

Her var han anklaget for at have indsat en stråmand i selskabet og været den reelle leder og direktør af firmaet, selvom han allerede var blevet pålagt en konkurskarantæne.

Det var ikke første gang, at Finn Brink Andersen, der ifølge CVR-registeret senest havde adresse i Hjordkær nær Aabenraa, måtte tage plads i skifteretten i Sønderborg. Han er tidligere blevet idømt to konkurskarantæner i to andre selskaber, og mandag var det hans rolle i det nu konkursramte selskab Allcon ApS, der fik kurator til at hive ham i retten.

Historisk: Der blev skrevet retshistorie mandag eftermiddag i Skifteretten i Sønderborg, da sønderjyske Finn Brink Andersen blev idømt sin tredje konkurskarantæne. Udover sin tredje karantæne blev Finn Brink Andersen nemlig også pålagt en skærpet konkurskarantæne, der betyder, at han heller ikke må drive et selskab, hvor han selv personligt hæfter for gælden. Og det er aldrig sket før, påpeger flere eksperter.

Konkurskarantæne betyder, at en person i en periode får et forbud mod at deltage i ledelsen af en virksomhed, hvori den pågældende ikke hæfter personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelse (aktieselskaber, anpartsselskaber m.v.)En person kan pålægges konkurskarantæne, hvis personen på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse vurderes uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed. Konkurskarantænen vil som udgangspunkt blive pålagt for en periode på tre år. JydskeVestkysten har tidligere fortalt, at der i de første 10 måneder af 2017 var 39 syd- og sønderjyder, der blev idømt konkurskarantæne, efter at de har drevet deres virksomhed så uforsvarligt, at kreditorerne har lidt betydelige tab.Samlet har de efterladt gæld for over 100 millioner kroner, og Skat har krav i selskaberne for 17 millioner kroner. JydskeVestkysten offentliggjorde i december listen over de 39, der er idømt konkurskarantæne. Listen har ikke tidligere været offentlig tilgængelig. Her beskrev vi også, hvordan Finn Brink Andersen blev idømt sin anden karantæne. I Januar beskrev vi, hvordan Finn Brink Andersen var endt i en historisk retssag. Vi fortalte blandt andet, at der 11. januar blev afholdt vidneforklaring i sagen, hvor en mand fra Hjordkær påstod, at han var indsat som direktør af Finn Brink Andersen, og at han selv ikke havde noget med ledelsen af selskabet at gøre.

Nægter sig skyldig

54-årige Finn Brink Andersen, som har været direktør i 18 selskaber, der er gået konkurs eller er blevet tvangsopløst, nægtede sig skyldig i anklagerne. Det selvom den formelle direktør af firmaet - en mand fra Hjordkær nær Aabenraa - i januar i skifteretten aflagde en vidneforklaring, hvor han påstod, at Finn Brink Andersen havde indsat ham som direktør.

- Jeg har hjulpet ham i gang, men har ikke haft noget med den daglige drift at gøre, forklarede Finn Brink Andersen i retten.

Den forklaring var dog ikke holdbar, mente kurator for konkursboet, Jens Christian Krabbe, der læste op fra firmaets kontooversigt. Her fremgik det flere gange, at der var kontoudtog, som refererede til Finn Brink Andersen. Desuden var der også kontoudtog adresseret til en rumænsk mand, som Finn Brink Andersen tidligere er blevet dømt for at have indsat som stråmand i firmaet Combi Consult.

Finn Brink Andersen erkendte, at han havde haft adgang til at hæve penge fra kontoen, men fastslog, at det ikke betød, at han havde haft noget med driften af selskabet at gøre. Heller ikke en faktura til Allcon ApS, hvor Finn Brink Andersens navn fremgik, var ifølge forsvareren og Finn Brink Andersen nok til at bevise, at han havde været den reelle direktør af selskabet. Det samme gjaldt en mailkorrespondance, hvor Finn Brink Andersen blandt andet skriver, at den formelle direktør ville få 5000 kroner hver måned og 10 procent af overskuddet som formel direktør for selskabet.

- Jeg har ikke fået én krone ud af det selskab, lød det fra Finn Brink Andersen, der i takt med flere og flere spørgsmål fra kurator blev så vred, at forsvareren måtte bede ham om at dæmpe sig.