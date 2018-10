Folketinget åbnede i tirsdags, og for det sønderjyske folketingsmedlem Jan Rytkjær Callesen (DF) er det lig med valgkamp. JydskeVestkysten mødte ham på åbningsdagen til en snak om, hvordan det er at kæmpe for et genvalg, når man som ham er et af de mere ukendte ansigter på Christiansborg