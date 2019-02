Cykelløb: Landbruget vil også være på banen, når de første tre etaper af Tour de France i 2021 køres i Danmark. Så Sønderjylland skal blomstre til Tour de France, lover LandboSyd.

- Vi vil vise landsdelen fra sin allerbedste side. Vi sår blomster- og vildtstriber - langs hele tourens strækning fra Vejle til Sønderborg, oplyser administrerende direktør Anders Andersen fra LandboSyd i en pressemeddelelse.

Han fortæller, at LandboSyd har erfaring med at så vildt- og blomsterstriber fra 2018 og udvider ordningen i den kommende vækstsæson, hvor det er aftalt med Søren og Jens Beck, Sydals, at de udfører arbejdet. De er også klar til at udføre arbejdet langs tour-strækningen i foråret 2021 til en konkurrencedygtig pris.

- Dermed vil det bakkede og skønne sønderjyske landskab komme til at fremstå endnu flottere, end det allerede er. Det har vi alle i landbruget en interesse i, siger Anders Andersen.