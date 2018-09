Sønderjyder må se langt efter kræftbehandling i Flensborg

Der blev ikke plads til at tilbyde sønderjyske patienter mulighed for strålebehandling i Flensborg i regionens budgetforlig. I stedet må kræftpatienter tage den lange tur til Vejle for at få behandling. Regionsrådsformand forsvarer beslutningen, og mener ikke, at det er et spørgsmål om penge.

Økonomi: Selvom flere partier talte varmt for det før valget i november, bliver det heller ikke i det kommende år muligt for kræftpatienter fra Sønderjylland at modtage kræftbehandling i Flensborg. Der blev nemlig ikke plads til at genindføre muligheden for behandling syd for grænsen, da alle partier pånær Enhedslisten mandag aften blev enige om et budgetforlig for 2019. Dermed skal sønderjyske kræftpatienter fortsat tage turen til Vejle for at modtage behandling.

- Vi har haft en fælles drøftelse og er nået til enighed om ikke at genopbygge tilbuddet. Det skal ses i lyset af, at der ikke er sket så meget nyt, siden beslutningen oprindeligt blev taget, og at det ikke giver mening at skifte kurs hele tiden, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V).

Der har ellers været positive tilkendegivelser fra flere partier om at genindføre tilbuddet, som blev trukket tilbage i 2017, og som i 2016 kostede 1,1 millioner kroner. Konservatives leder Morten Weiss-Pedersen fortalte i JydskeVestkysten i maj, at partiet ville genindføre tilbuddet, ligesom at flere partier før valget åbnede op for at genindføre behandling syd for grænsen.

- Det var ikke vores livret at droppe kræftbehandlingen syd for grænsen, for den kom de sønderjyske patienter til gode, og vi var glade for samarbejdet, lød det blandt andet fra Stephanie Lose.