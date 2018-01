Sønderjyder brokker sig mest på jobbet

- For mens otte ud af ti sønderjyder oplever brok på jobbet flere gange i ugen, er det kun 20 procent, der mener, at de selv brokker sig, lyder konklusionen.

En ny undersøgelse lavet af Wilke for fagforeningen Krifa viser, at hele 84 procent af sønderjyderne må lægge ører til brok på jobbet flere gange om ugen - og mere end hver tredje oplever dagligt brok fra kollegerne. - Der er dog noget, der tyder på, at det kniber med selverkendelsen, når det kommer til brok, fortæller fagforeningen i en udsendt pressemeddelelse:

Sådan lød opfordringen for over 20 år siden fra Steffen Brandt i TV2-klassikeren "Kom lad os brokke os", som især mange sønderjyder ikke kun nynner med på.

Undersøgelsen foretaget af Wilke for Krifa viser på landsplan blandt andet følgende tendenser om brokkeriet: 43% oplever, at brok på arbejdspladsen påvirker deres arbejdslyst og trivsel negativt. 27% oplever, at brok på arbejdet påvirker dem i deres fritid. 78% oplever ugentligt brok på arbejdspladsen. 37%, mener, at de selv brokker sig på arbejdet ugentligt. 63% oplever, at andres brok hovedsageligt handler om lederen/ledelsen 14% prøver at gøre noget aktivt for at stoppe brok.

Ifølge erhvervspsykolog i Krifa, Rasmus Højbæk, er det en uheldig tendens, at så få tager ansvar for deres eget brok.

- Det bliver hurtigt en ond cirkel, for jo mere man brokker sig, jo mere fjerner man fokus fra det, der er den oprindelige årsag til brokkeriet. Så det er vigtigt, at man tør se indad og spørge sig selv, hvad der ligger bag brokke, siger erhvervspsykologen og fortsætter:

- For brok er ikke bare brok - det er en reaktion på en form for mistrivsel. Formand i Krifa, Søren Fibiger Olesen, mener, at det kalder på handling.

- Det her får mine alarmklokker til at ringe. Vi kan ikke være bekendt at se passivt til, mens næsten halvdelen af vores kolleger får forringet deres arbejdslyst - mange endda så meget, at de tager det med hjem og er påvirkede af det i fritiden. Brok er et af tidens helt store samfundsproblemer, siger han i den udsendte meddelelse og påpeger, at der hviler et særligt ansvar hos ledelsen.

- Ledelsen skal skabe en åben kultur, hvor det er tilladt at være kritisk på en konstruktiv måde. Jeg tror på, at jo mere vi ser medarbejdere og virksomheden som hinandens forudsætninger i stedet for modsætninger, des mere skabes der en kultur, som minimerer brok.