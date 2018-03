Sønderjyde dømt for at transportere 40 kilo hash

En 23-årig mand fra Padborg er blevet idømt 15 måneders ubetinget fængsel ved Retten i Aarhus for at have transporteret store mængder hash fra Horsens til Sønderborg sidste år. Det meddeler Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden blev anholdt i starten af december sidste år efter længere tids efterforskning af Særlig Efterforskning Vest.

Efterforskningen fandt frem til, at manden muligvis var hashkurér, og at han den 5. december skulle afhente en større mængde hash i Horsens.

På Sønderhavvej i Kruså slog politiet til og fandt i alt 30 kilo hash fordelt i en sportstaske og en plastikpose i bilen.

Udover de 30 kilo fandt politiet på mandens adresse yderligere 10 kilo, som han erkendte at have transporteret på et tidligere tidspunkt. Siden da har den 23-årige siddet varetægtsfængslet.

- Dommen i dag viser, at retten ser med stor alvor på medvirken til narkosalg, også selvom man blot fungerer som kurér, siger specialanklager Lars Petersen, Særlig Efterforskning Vest ved Østjyllands Politi ifølge pressemeddelelsen.

- Retten fulgte min påstand om en ubetinget fængselsstraf, så jeg er tilfreds med resultatet i dag. Og så er jeg selvfølgelig tilfreds med, at vi er lykkedes med at holde 40 kilo hash fra gaden.