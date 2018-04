Socialrådgivere er mere stressede end den gennemsnitlige lønmodtager, viser en undersøgelse. Socialrådgiverforening vil have kommunerne til at give socialrådgiverne færre sager.

- Når socialrådgiverne er så hårdt spændt for, betyder det også, det går ud over borgerne, at der bliver lang sagsbehandlingstid, og der kan ske fejl, siger hun.

- Jeg synes selvfølgelig, det er alarmerende og rigtig skidt for arbejdsmiljøet, at det ser sådan ud, siger Anne Jørgensen, der er formand for Dansk Socialrådgiverforenings region syd.

Undersøgelsen viser, at hver tredje socialrådgiver ofte eller hele tiden er stresset. Og knap 60 procent oplever, at de har en høj eller meget høj arbejdsmængde.

FTF har undersøgt deres medlemmers arbejdsmiljø. I alt har 9.641 personer har deltaget i undersøgelsen, heraf 769 socialrådgivere.Dansk Socialrådgiverforening har et udtræk af tal for socialrådgivere, som er en del af datamaterialet. Her er et udpluk:

Færre sager

Løsningen er ifølge Anne Jørgensen færre sager per medarbejder og en høj faglighed.

- Vi er meget ude at snakke investeringsdagordner med de mange kommuner. De skal forstå, at det faktisk er dyrere at spare på ressourcer. Det er dyrt for samfundet ikke at hjælpe tidligt. Alle har brug for mindre indsats, jo tidligere du kommer ind med det rigtige tilbud, siger hun og fortsætter:

- Alle vinder ved, at du faktisk har en tæt koordineret indsats overfor borgerne. Det er der nogle kommuner, der mangler at forstå. Det er en prioritering og investering, de skal turde at tage.

I et mailsvar skriver kontorchef for Kommunernes Landsforening Center for Sundhed, Niels Arendt Nielsen, følgende:

- Den komplicerede lovgivning gør også, at der er rigtig mange juridiske aspekter, sagsbehandlerne i kommunerne skal være opmærksomme på. KL og regeringen er derfor i gang med se på, hvordan kommunerne og Ankestyrelsen i fællesskab kan sikre, at der sker færre fejl i sagsbehandlingen, ligesom vi på en række områder arbejder for at få forenklet systemet, så blandt andre socialrådgivere kan bruge mere tid på kerneopgaven: At hjælpe borgerne.