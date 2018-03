Socialrådgivere er overbelastede: Børn misser sommerlejr og hobbyer

- Hvert år holder vi sommerlejr for handicappede børn, og der har vi oplevet, at nogle børn simpelthen ikke kommer med, fordi sagsbehandlingen ved kommunen går for langsomt, siger Thomas Krog.

Han har oplevet flere eksempler, hvor en for lang sagsbehandling har været en stopklods for handicappede børn.

- Det betyder, at mine medlemmer ikke altid får den hjælp, de har brug for og har ret til, siger han til DR Syd .

Vejen er højdespringeren

Hos Dansk Socialrådgiverforening genkender man også tendensen, og formanden for foreningens afdeling i Syd- og Sønderjylland, Anne Jørgensen, afviser ikke, at der sker fejl i sagsbehandlingerne. Hun mener, at kommunerne kan vinde økonomisk ved at have nok socialrådgivere ansat.

- Det giver en hurtigere og mere korrekt sagsbehandling til handicappede børn og deres forældre. Og jo bedre de bliver støttet i forhold til det handicap, de har, des hurtigere bliver de også selvhjulpen, siger hun til DR Syd.

I Sønderborg Kommune endte 18 afgørelser på børnehandicapområdet sidste år i Ankestyrelsen. 12 af dem blev omgjort, fordi kommunen havde lavet fejl i sagsbehandlingen.

Og det er ikke godt nok, erkender Claus Klaris (V), der er formand i børne- og uddannelsesudvalget i Sønderborg Kommune.

- Der har været udfordringer på området, og det er også de udfordringer, vi prøver at gøre noget ved nu her og har gjort noget ved i den sidste periode, siger han til DR Syd.

Sønderborg Kommune har nu afsat flere ressourcer til området og har set nærmere på, hvordan opgaven bliver løst for at sikre den bedst mulige kvalitet, siger Claus Klaris.

Med 90 sager per sagsbehandler på børne- og handicapområdet er Vejen Kommune højdespringeren i Syd- og Sønderjylland.

Men borgmester Egon Fræhr (V) genkender ikke billedet af overbelastede socialrådgivere inden for kommunens børnehandicapområde.

- Det har jeg ikke hørt noget om, og jeg har heller ikke hørt, at vi ikke få ekspederet sagerne inden for en rimelig tid, siger han.