Socialdemokratiet vil have chefer over i elbiler

Benny Engelbrecht (S) sagde under en klimadebat på SE i Esbjerg, at Socialdemokratiet ønsker at gøre det billigere for store virksomheder at stille elbiler til rådighed for deres chefer. I dag er det ifølge Benny Engelbrecht meget billigere for virksomheder at tilbyde chefer benzinbiler.

Klima: Onsdag eftermiddag var der klimadebat på SE's hovedkontor lidt nord for Esbjerg. Her deltog Ellen Trane Nørby (V), Benny Engelbrecht (S), Henrik Dahl og Rasmus Vestergaard Madsen (Ø). Et af de store temaer var, hvordan vi i Danmark får sat gang i omstillingen fra benzin- og dieselbiler til elbiler. Under debatten nævnte Benny Engelbrecht, at han og Socialdemokratiet gerne så, at man gjorde det mere attraktivt for store virksomheder at tilbyde cheferne elbiler i stedet for store biler, som belaster miljøet.

- Det er normalt, at store virksomheder stiller biler til rådighed for deres chefer. Men vi har i øjeblikket en firmabilsbeskatning, hvor en klimavenlig bil bliver beskattet mere end en stor, tung benzinslugende øse. Det er håbløst, at jo dyrere en bil bliver, jo billigere slipper man i skat. Og med tanke på, at der hvert år er 60.000 biler på den her ordning, så er det vores pligt at sørge for, at virksomhederne har et incitament til at stille en grøn bil til rådighed for deres chefer, lød det fra socialdemokraten.