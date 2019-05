Socialdemokrater lover mere kontrol af udenlandske chauffører: - Ingen håndhæver reglerne

Ejer af rastepladscaféen ved Hylkedal Øst, Kim Tønneskov Hansen (tv.) og lastbilchauffør Robert Grandt Jacobsen (th.) mødtes onsdag med europaparlamentsmedlem Christel Schaldemose (S) og folketingsmedlem Christian Rabjerg Madsen (S) for at tale om social dumping i transportbranchen. Foto: Marie Prangsgaard Helms

En ejer af en rastepladscafé og en tidligere lastbilchauffør mødtes i sidste uge med europaparlamentsmedlem Christel Schaldemose (S) og folketingsmedlem Christian Rabjerg Madsen (S) for at tale om social dumping i transportbranchen. Der er brug for mere kontrol af parkerings- og hviletidsregler, lød det. Venstre-ordfører mener, at der kontrolleres som aldrig før.

Social dumping: Der er brug for mere kontrol af udenlandske lastbilchauffører og flere sanktionsmuligheder mod vognmændene bag. Det var der bred enighed om, da europaparlamentsmedlem Christel Schaldemose (S) og folketingsmedlem Christian Rabjerg Madsen (S) i sidste uge mødtes med Kim Tønneskov Hansen, der er caféejer ved Hylkedal Øst, en rasteplads ved Kolding. Samtidig var også tidligere langturschauffør Robert Grandt Jacobsen, der nu er projektansat ved 3F, inviteret med i snakken om, hvordan man kan bekæmpe social dumping i transportbranchen. For på trods af flere regler på området, er tilstandene ikke forbedret. Hverken for chaufførerne eller caféejerne, lød det fra både Kim Tønneskov Hansen og Robert Grandt Jensen. - Man har lavet 25-timers-reglen, og det er godt nok. Men der bliver ikke fulgt op på den. Der er ingen kontrol, ingen der håndhæver reglerne, sagde caféejeren med henvisning til reglen, der forbyder lastvogne at parkere i mere end 25 timer på offentlige rastepladser. Desuden fortalte han og Robert Grandt Jacobsen, at de heller ikke oplever, at det lovpligtige hvil på 45 timer hver anden uge, der ikke må foregå i lastbilen, bliver overholdt af de østeuropæiske chauffører - eller kontrolleret af nogen dansk instans. Færdselsstyrelsen har siden årsskiftet haft ansvaret for kontrollen af 25-timers-reglen, mens det hører under politiets ansvarsområde at sikre, at chauffører overholder hvilet uden for lastbilen på 45 timer.

Social dumping i transportbranchen Social dumping er, når arbejdsgivere benytter sig af udenlandsk arbejdskraft til langt lavere løn og dårligere arbejdsforhold, end de ville kunne tilbyde herboende ansatte.

Det sætter arbejdstagernes løn- og arbejdsvilkår under pres.

I transportbranchen bevirker social dumping blandt andet, at danske chauffører kan have svært ved at finde arbejde, mens for eksempel østeuropæiske chauffører arbejder under forhold, der normalt ikke er acceptable i Danmark.

Udenlandske chauffører har ret til at køre transporter i Danmark, jf. arbejdskraftens frie bevægelighed i EU. Udenlandske chauffører må også køre interne transporter i Danmark, det kaldes cabotagekørsel. Dog maksimalt tre ture inden for en uge - så skal lastbilen forlade landet igen.

De seneste undersøgelser viser, at mere end 5000 lastbiler krydser grænsen til Danmark hver eneste dag.

Det var primært de to socialdemokrater, der stillede spørgsmål til Kim Tønneskov Hansen og Robert Grandt Jacobsen for at blive klogere på, hvad der muligvis kan afhjælpe problemerne med social dumping i transportbranchen. Foto: Marie Prangsgaard Helms

Ingen kunder For Kim Tønneskov Hansen betyder den manglende kontrol ifølge ham, at udenlandske chauffører, primært østeuropæere, slår lejr på hans rasteplads, mens de venter på nye opgaver fra deres vognmænd. Det koster ham penge, for når danske, tyske eller for eksempel hollandske lastbiler ikke kan finde en parkeringsplads, fordi de alle er optaget af østeuropæere, får Kim Tønneskov Hansen ingen kunder i butikken. Ifølge ham har de østeuropæiske chauffører nemlig ikke råd til at købe noget. I stedet laver de mad bag i vognene, også om vinteren, lød det fra Robert Grandt Jacobsen.

De fire mødtes ved rastepladsen Hylkedal Øst ved Kolding. Her var alle parkeringspladser til lastbiler optaget, primært af lastbiler fra Litauen og Polen. Fem lastbiler holdt uden for båse. Foto: Marie Prangsgaard Helms

Ingen hjælp fra politiet Kim Tønneskov Hansen fortalte også, at han ofte forsøger at få politiet til at komme forbi - dog uden held. - Hver weekend ringer jeg til politiet. De siger "Kim, vi vil gerne hjælpe dig. Men vi har ikke ressourcerne til det", sagde han og forklarede, at der også holder østeuropæiske chauffører på de ni parkeringspladser, som i weekenderne er forbeholdt turistbusser og campingvogne - altså potentielle kunder. Kim Tønneskov Hansen appellerede derfor til, at der fra både europæisk og nationalt hold bliver reageret prompte. Så han kan rede sin forretning, men også for de østeuropæiske chaufførers skyld. Han bebrejder ikke dem noget, men i stedet vognmændene bag, der ifølge ham tjener på at ansatte østeuropæere til minimale lønninger, som tvinger dem til at bo i lastbilerne. - Én ting er, at de bliver underbetalt. Noget andet er, at de skal bo i den vogn. De får ikke bad, de kommer ikke ind. Snak lige om det umenneskelige i det her, sagde han.

- Vi arbejder på det Ifølge Christel Schaldemose er der desværre ikke noget "quickfix", der kan løse problemerne. - Men vi arbejder på det. Bedre regler, mere kontrol og så konsekvenser, hvis det ikke overholdes, sagde hun og fortalte, at en vejpakke med skrappere regler på området lige nu er til forhandling i EU. Regler der skal modvirke social dumping og sikre bedre vilkår for alle chauffører - og dermed i sidste ende også caféejerne rundt på rastepladserne. Christian Rabjerg Madsen var enig i, at der er behov for mere kontrol, og han garanterede, at der i den kommende valgperiode vil blive holdt skarpt øje med området. - Myndighederne bliver nødt til at sikre, at reglerne overholdes. Og de er nødt til at sikre, at der kontrolleres. Der har den nuværende regering slækket, sagde han og uddybede: - Enten må vi uddelegere ansvaret, ellers må vi finde flere ressourcer til politiet. Det duer jo ikke, at de ikke har midlerne til at løfte opgaven.

V-ordfører uenig Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen mener omvendt, at der i øjeblikket kontrolleres som aldrig før på de danske rastepladser. At Kim Tønneskov Hansen oplever, at det ikke bliver kontrolleret, om 25-timers-reglen bliver overholdt ved Hylkedal Øst, lyder ifølge transportordføreren "meget underligt": - Den (reglen, red.) bliver kontrolleret. Der kontrolleres som aldrig før. Men sker det ikke på den her rasteplads, så er det en fejl, vi skal have løst. Han understreger, at det er Venstres klare holdning, at kontrollen skal styrkes.