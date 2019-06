Socialdemokrater jubler over lokal fremgang

Benny Engelbrecht, Jesper Petersen og Anders Kronborg er alle glade for de foreløbige valgresultater for Socialdemokratiet, der peger på, at partiet går frem både på landsplan og i Sydjyllands Storkreds. Ministerposter kan være i sigte for de tre.

Socialdemokratiet: Fremgang på landsplan og fremgang i Sydjyllands Storkreds. Socialdemokratiets sejrsgang ser ud til at være en realitet og regeringsmagten nærmest uundgåelig, efter mere end halvdelen af stemmerne onsdag aften var talt op.

Fra Christiansborg lød jublen blandt de syd- og sønderjyske socialdemokrater, der særligt understregede, at en lokal fremgang er glædelig.

- Det er fantastisk at have været gennem en valgkamp, knoklet nat og dag, set et stort antal frivillige deltage, at have talt med så mange i Syd- og Sønderjylland, og det så ender med sådan en tilkendegivelse. Jeg har en rigtig god følelse i maven, selvom det selvfølgelig stadig er med forbehold, sagde Benny Engelbrecht, der især glædede sig over, at Socialdemokratiet ser ud til at blive det største parti i Sønderborgkredsen, hvor han er valgt.

Både han og Jesper Petersen og Anders Kronborg, alle lokale socialdemokrater, tør - med visse forbehold - alle pege på, at Socialdemokratiet bliver nyt regeringsparti.

- Jeg har altid lært, at man ikke skal sælge skindet, før bjørnen er skudt. Men det ser ud til, at danskerne ønsker, at det er røde partier, der skal løfte regeringsmagten, siger en tydeligt glad Anders Kronborg.