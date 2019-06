Socialdemokrater fik vælgergennembrud

Både Anders Kronborg fra Esbjerg og Benny Engelbrecht fra Sønderborg fik flotte valg på hjemmebanen. Engelbrecht har derudover fået et reelt gennembrud som stemmesluger over hele den sydjyske storkreds.

- Jeg betragter det fine valg som en anerkendelse af det arbejde, jeg har gjort de seneste fire år. Jeg tror på, at man som politiker vinder stemmer mellem valgene og ikke så meget i valgkampen. Måske er forklaringen også, at jeg bruger de sociale medier meget, og så gør jeg måske tingene lidt anderledes. Jeg spiller musik, og min sang "For Sønderjylland" har været vist 108.000 gange. Samtidig har jeg i denne periode som del af partiets ledelse og finansordfører været en af de mest citerede socialdemokratiske politikere. Så jeg tror, det er flere ting, der giver mig så godt et valg, siger Benny Engelbrecht.

- Jeg er naturligvis meget glad og stolt, men også ydmyg. Jeg må indrømme, at jeg er lidt overrasket over, at det er gået så godt også udenfor Sønderborg. For jeg har nærmest ikke ført valgkamp udenfor Sønderborg-området, siger Benny Engelbrecht. Han har ikke haft en valgplakat eller delt pjecer ud udenfor Sønderborg Kommune. Det er sådan partiet gør. Alligevel har han fået noget af et gennembrud.

Tingene passer derfor sammen, og med det fine valg er Engelbrecht tilbage på sit stemmetal på hjemmebanen fra folketingsvalget i 2011 - godt og vel. Men i resten af den sydjyske storkreds har Engelbrecht for alvor fået sit helt store gennembrud. Han har samlet stemmer op overalt og er gået fra i alt 8516 stemmer i 2015 til hele 12.267. Han har altså hentet næsten 3800 stemmer udenfor Sønderborg-kredsen, og det er helt nyt for Benny Engelbrecht, der plejer at hente 1000-2000 stemmer i de andre kredse i den sydjyske storkreds.

Socialdemokratiet fik et nydeligt valg i Syd- og Sønderjylland med fremgang på et enkelt mandat fra fem til seks. I de større byer som Esbjerg, Kolding og Sønderborg har spidskandidaterne fået flotte valg. Alene i Sønderborg-kredsen fik den tidligere skatteminister Benny Engelbrecht 7510 personlige stemmer, og det er en fremgang på 1257 stemmer, men her er partiet også gået markant frem fra cirka 25 til 30 procent.

Anders Kronborg, tidligere byrådspolitiker i Esbjerg, der nærmest har en kandidatgrad i at klippe snore, skal nu som nyt folketingsmedlem - valgt i Esbjerg - arbejde på en ny måde for vestjyderne. Foto: Chresten Bergh

Tårer pressede sig på

Anders Kronborg skulle i Esbjerg løfte arven efter tidligere finansminister Bjarne Corydon, der nu er chefredaktør for dagbladet Børsen. Corydon fik i 2015 i alt 6671 stemmer i de to Esbjerg-kredse - og her fik Anders Kronborg et meget flot valg med 7645 personlige stemmer. Igen er en del af forklaringen, at Socialdemokratiet er gået frem i begge kredse i forhold til 2015. I alt fik Kronborg 8607 stemmer - markant færre end Corydon i hele storkredsen, men det er altså vælgerne i Esbjerg og på Fanø, der har stemt Kronborg ind i Folketinget.

- Det er faktisk ikke helt gået op for mig endnu. Det må jeg være ærlig at sige. Jeg har faktisk været meget tæt på at knibe en tåre, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at arbejde hårdt for den tillid, vestjyderne har vist mig, siger Anders Kronborg.

- Jeg er overrasket over, hvor godt det er gået. Jeg har jo overhalet højt profilerede socialdemokrater og folketingsmedlemmer og er valgt ind som nummer to lige efter Benny. Det er jeg stolt over, men jeg er jo også vestjyde, så jeg holder begge ben på jorden, siger han.

Jesper Petersen fik i Haderslev-kredsen også et pænt valg med 4258 stemmer i egen kreds, et par hundred flere end i 2015, men da fik Socialdemokratiet også et lidt dårligere valg end i år. Han er også de kommende fire år medlem af Folketinget. Christian Rabjerg Madsen fra Kolding fik i byens to kredse i alt 4915 personlige stemmer - en fremgang på cirka 600 i forhold til valget i 2015. Han fortsætter. Ny er Birgitte Vind fra Vejle - der tager over efter Karen Klint, der ikke genopstillede. Endelig er Troels Ravn fra Vejen-kredsen valgt i den sydjyske storkreds.