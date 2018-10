Socialdemokrat tager hjertestarter-spørgsmål op i Folketinget

For mange har for langt til hjertestartere, og det har fået Jesper Petersen(S) til at tage spørgsmålet op i Folketinget. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby(V) svarer, at det ikke er sundhedsministeriets ansvar, men at hun vil opfordre til at placere hjertestartere, hvor det giver mening.

Hjertestarter: Problemet med hjertestarteres placering er nu blevet løftet op på Folketingsniveau.

JydskeVestkysten skrev den 9. september, at for mange har for langt til hjertestartere. Mens hjertestartere typisk står i byernes centrum, sker de fleste hjertestop i hjemmene, langt fra hjertestartere.

Det har fået Jesper Petersen fra Socialdemokratiet til at stille et §20-spørgsmål til sundhedsminister Ellen Trane Nørby for at høre, om ministeren vil gøre noget ved problemet.

- Jeg har stillet spørgsmålet, fordi JydskeVestkysten pegede på problemet med, at der mangler hjertestartere i beboelsesområder, og fordi der er uklarhed om, hvordan man følger op på det, siger Jesper Petersen.

Han ville se på, om Folketinget kunne være med til at kortlægge, hvor der mangler hjertestartere og koordinere det.

- Det er ikke sådan, jeg siger, at i morgen skal staten tage sig af at sætte hjertestartere op. Jeg ville bare høre, om man kunne gøre noget fra Folketingets side. Om man kan tage en dialog med kommunerne og være med til at gøre de sorte huller hvide, siger han.