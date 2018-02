Socialdemokrat er blevet far til Maja: Vi er ovenud lykkelige

Politik: Folketingsmedlem Christian Rabjerg Madsen (S) fra Kolding er blevet far til lille Maja søndag aften.

Han er gift med Anne Brink Pedersen. Ifølge socialdemokraten har både mor og barn det godt.

Maja er parrets første barn.

- Som alle nybagte førstegangsforældre er vi ovenud lykkelige og synes selvfølgelig, at vi er forældre til den smukkeste og dejligste lille baby. Igennem de sidste dage har jeg oplevet et dansk sundhedssystem i absolut verdensklasse. Dygtige, kompetente og ikke mindst empatiske læger, sygeplejersker og jordemødre bidrog til at give vores datter den bedste start på tilværelsen. Det er jeg enormt taknemmelig for. Nu glæder vi os over at have tid til at gå rundt herhjemme og lære Maja at kende, siger 31-årige Christian Rabjerg Madsen.

Han fortalte i efteråret til JydskeVestkysten, at pigen skulle opkaldes Maja efter hans kones mormor.

- Hun levede desværre ikke længe nok til at opleve det, fortalte han dengang.

Socialdemokraten blev valgt til Folketinget i 2015 og er valgt i Kolding-kredsen.