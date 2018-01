Snydt for millioner: Så meget betyder regnefejl for din kommune

Undersøgelsen

Den kommunale udligning er en fællesbetegnelse for en række ordninger, som overfører penge mellem kommuner på baggrund af en række forskellige kriterier.Udligningen har til formål at sikre et ensartet skatte- og serviceniveau i kommunerne.



Siden 2006 har Danmarks Statistik ikke registreret udlændings uddannelsesbaggrund. Derfor har man placeret samtlige udlændinge under kriteriet "25-49-årige uden erhvervsuddannelse." Hver borger udløser her 40.000 kroner. Derfor har flere kommuner - primært i hovedstadsområdet - fået flere millioner for meget i udligningsordningen på baggrund af en social belastning, de ikke har haft. Desuden har det haft virkning på et andet kriterie i udligningsordningen, nemlig "antallet af børn i familier med lav uddannelse", der udløser cirka 70.000 kroner per barn.



Konsekvenserne af kriteriet "25-49-årige uden erhvervsuddannelse" er i Dataproces' undersøgelse undersøgt for perioden 2007-2018, mens kriteriet "antallet af børn i familier med lav uddannelse" er undersøgt fra 2015-2018.



I efteråret 2017 lavede Danmarks Statistik i samarbejde med Rockwool-fonden for første gang siden 2006 en undersøgelse af udlændinges uddannelsesniveau. Det er med baggrund i de tal, at Dataproces har udregnet, hvor meget kommunerne har mistet eller fået for meget fra udligningsordningen.



JydskeVestkysten har samlet tallene fra konsekvensberegningerne for udlændinge, der fejlagtigt er havnet under "25-49-årige uden erhvervsuddannelse" fra 2007-2018 og "antallet af børn i familier med lav uddannelse" fra 2015-2018 i udregningen af, hvad fejlen har kostet Syd- og sønderjyske kommuner