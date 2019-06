Snør vandrestøvlerne: Her er landsdelens smukkeste naturperler

Fra Nordby til Sønderho

Som jeg tidligere har givet udtryk for i disse spalter, har jeg en forkærlighed for Fanø, hvor jeg flyttede til for snart et år siden. At se klitterne danne bagtæppe til et månelandskab af en sandstrand med Vesterhavets hvide bølgetoppe i horisonten er en helt speciel oplevelse. Der er noget brutalt over det, som jeg er fascineret af.

Fra Fanøs nordligste by, Nordby, til den sydligste, Sønderho, er der cirka 12 kilometer. I efteråret tilbagelagde jeg distancen langs vestkysten på cirka tre-fire timer. Langs stranden støder man på skulpturer af drivtømmer og strandet affald, som ildsjæle har kreeret som en påmindelse om, at vi skal passe på vores natur. Det er hyggeligt at tage en madpakke med og gøre holdt undervejs for at se på sommerhuse, vadefugle og drageflyvere.

Ved vejs ende bør man helt klart belønne sig selv med en øl fra Fanø Bryghus på Sønderho Kro.