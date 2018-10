Snart kan politistationen rulle ud til dig: Syd- og Sønderjylland får to mobile politistationer

Et par ombyggede ATK-vogne skal udgøre to mobile politistationer, som skal gøre det nemmere for politiet at være til stede i mindre bysamfund og have mere kontakt med borgerne.

Politistationer: Syd- og Sønderjylland får to nye mobile politistationer. Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse. Det er to tidligere ATK-vogne, der bliver lavet om til mobile politistationer. Meningen er, at de skal køre ud i mindre bysamfund eller områder, hvor der for eksempel i en periode har været mere kriminalitet. I løbet af få dage skulle vognene være klar. - Vi har rigtig mange mindre bysamfund i vores politikreds. Så når vi med de to nye mobile stationer kan komme i nærkontakt med borgerne på en anden måde end ved almindelig patruljering, håber vi, at rigtig mange borgere vil tage imod tilbuddet om at komme og snakke om stort og småt med de betjente, som kører ud med dem, siger politidirektør Jørgen Meyer i pressemeddelelsen.

Kan anmode om at få dem til byen Ligesom man kan anmode om at få fartkontrol på visse veje, kan man også bede om at få de mobile stationer hen til sig, hvis man har brug for information eller vejledning. De mobile stationer vil også kunne sættes ind ved større, lokale arrangementer som for eksempel byfester, markeder, sportsbegivenheder og koncerter, står der i pressemeddelelsen. -Det er vigtigt, at vi i hele vores politivirksomhed og tænkning har borgerne i centrum. Nærhed og tryghed og vores forebyggende indsats vil derfor have høj prioritet i lighed med opgaveløsningerne på det beredskabs- og efterforskningsmæssige område, siger politidirektør Jørgen Meyer i pressemeddelelsen.