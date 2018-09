Slut med at bo på hotel: Grænsevagter bliver nu indlogeret på kaserner

- Men med forliget er støtte til politiet officielt blevet en del af Forsvarets opgaver. Vi er altså af politikerne blevet beordret til at støtte politiet, og det betyder, at vi selv betaler, siger Carsten Michael Freund Møller.

Det sker som følge af det forsvarsforlig, der blev indgået af et bredt flertal af partier i januar, fortæller oberstløjtnant Carsten Michael Freund Møller fra operationsstaben i Værnsfælles Forsvarskommando. Før støttede Forsvaret politiet på politiets anmodning, hvorfor det også var politiet, der betalte for indkvartering og bespisning af Forsvarets mandskab i forbindelse med grænsearbejdet.

Men fremover skal både hjemmeværnsfolk og soldater bo på Flyvestation Skrydstrup, Haderslev Kaserne eller Søgårdlejren, når de er udsendt til at bevogte den dansk-tyske grænse.

I min verden er det helt rationelt at indkvartere på vores egne områder. Jeg er jo også skatteborger, så jeg har det rigtig godt med, at vi vælger en ressourcebevidst tilgang og ikke bruger unødigt mange skattekroner.

Af en aktindsigt, som JydskeVestkysten fik tilbage i 2016, fremgår det, at Rigspolitiet brugte 55 millioner kroner på overnattende grænsebetjente i 2016. Den største ordre lå dengang hos Benniksgaard Hotel.

- Men vi sparer mange millioner ved at bruge kasernerne. Det er signifikant, siger han.

Modsat politiet har Forsvaret sine egne militære indkvarteringsfaciliteter i form af kaserner i det meste af landet. Dem er Forsvaret forpligtet til at gøre brug af i videst muligt omfang, så skattekronerne rækker længst muligt. Carsten Michael Freund Møller vil ikke oplyse, hvor meget det koster at indlogere grænsevagterne på henholdsvis Marina Fiskenæs, Benniksgaard og kasernerne, idet der er tale om fortrolige statsaftaler.

Længere transporttid

Den nye adresse har givet nogle grænsevagter længere på arbejde. Eksempelvis tager det cirka 35 minutter at køre fra Marina Fiskenæs til grænseposten ved Frøslev, mens det tager 45-50 minutter fra Flyvestation Skrydstrup. Ifølge Carsten Michael Freund Møller er den længere transporttid isoleret set ressourcespild, men det er småting ved siden af den besparelse, det giver at indlogere hjemmeværn og soldater på kaserner frem for på hotel, mener han.

- I min verden er det helt rationelt at indkvartere på vores egne områder. Jeg er jo også skatteborger, så jeg har det rigtig godt med, at vi vælger en ressourcebevidst tilgang og ikke bruger unødigt mange skattekroner, siger han.