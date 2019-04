Slesvig-Holsten har de ringeste tog i Tyskland

KIEL: Trods alle fordele for miljø og klima i forbindelse med togtransport skal vi passe på, at politiske appeller om at lade bilen stå og vælge skinnerne ikke ender som en hån mod borgerne. Med så drastiske ord kommenterer den parlamentariske statssekretær for trafik i Slesvig-Holsten, Thilo Rohlfs, en ligeså drastisk statistik. I intet andet forbundsland kører regionaltogene med så store forsinkelser som i Slesvig-Holsten.

Det viser den opgørelse, de tyske forbundsbaner har præsenteret efter ønske fra De Grønne i forbundsdagen.

Kun 89,81 procent af togforbindelserne i Slesvig-Holsten kørte ifølge opgørelsen til tiden. Og så er forsinkelser på under seks minutter endda slet ikke talt med. For hele Tyskland gælder det, at køreplanen bliver overholdt på 94,1 procent af afgangene.