Tirsdag faldt der så dom i sagen ved retten i Esbjerg, og det endte med seks måneders fængsel, samt en betinget udvisningsdom. Dermed kan straffen ende med at blive endnu hårdere, såfremt han igen begår kriminalitet. Manden blev desuden dømt for en mindre overtrædelse af narkotikalovgivningen.

Dramatisk aften

Om aftenen den 6. maj stimlede et stort opbud af politi sammen foran Fakta i Storegade i Esbjerg. Et vidne havde tidligere set, hvordan en mørkegrå bil og en politibil var holdt ind til siden. Efterfølgende så vidner, at en politibetjent blev ramt af den mørkegrå bil, hvorefter der opstod kaos på stedet.

- Der var en lang kø af biler. Der lå en politimand på jorden, der ikke bevægede sig overhovedet. Der var en kvindelig betjent, der aede ham på ryggen, mens hun græd, fortalte kilden, Malene Sørensen, til Ekstra Bladet.

- Der kom mange andre politibiler til stedet. De havde fuld udrykning på. Det så alvorligt ud, for betjenten så livløs ud, fortalte hun.

Efterfølgende kom der flere politibiler til stedet i stor hast, og der kom atter orden på stedet. Den tilskadekomne politibetjent blev tilset og slap heldigvis uden alvorlige skader.

Vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Mads Dammark, fortalte, at det var en ren rutinestandsning, der gik galt.

- En patrulje stoppede bilen som et rent rutinetjek. I den forbindelse vil en af kollegerne gerne have, at bilisten stopper motoren, men det nægter han. Kollegaen rækker derefter ind for at tage nøglen, men bilisten sætter bilen i gang, og kører et stykke med kollegaen hængende på siden med overkroppen inde i bilen, fortalte vagtchefen dagen efter episoden.

Efter den dramatiske aften skulle det alligevel tage mere end tre uger før Syd- og Sønderjyllands Politi fandt frem til den nu dømte mand fra Esbjerg.