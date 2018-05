Skypumpe set over Esbjerg: DMI advarer

Esbjerg. Flere borgere har lørdag eftermiddag taget billeder af en skypumpe, som de har observeret på himlen over Esbjerg. Det skriver TV2.

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) oplyser, at skypumper forekommer hvert år i Danmark - især i sensommeren og efteråret.

- Selv om skypumper er langt mindre end tornadoer, kan de forvolde skade. Derfor skal man holde sig på lang afstand af dem, fortæller vagthavende meteorolog ved DMI Jesper Eriksen til Ritzau.

Også selv om de "er smukke at se på".

- Hvis man er ude at sejle og ser en skypumpe, skal man holde sig på afstand af den. En skypumpe roterer i alle mulige retninger, så den kan rive et sejl rundt.

- Almindelige mennesker i øvrigt skal også holde sig fra skypumper, for vi ved ikke, hvor meget vind der er i dem, og man risikerer at blive kastet væk, hvis man kommer for tæt på, siger Jesper Eriksen.

Skypumper i Danmark varer ganske få minutter - nogle gange ned til 30 sekunder. Der findes ikke meteorologisk udstyr til at registrere skypumper, så de kan kun registreres med det blotte øje og kameraudstyr.

- Vi får oftest meldinger om skypumper i sensommeren og efteråret. Det er lidt atypisk, at de opstår om foråret, men de kan faktisk komme året rundt, siger Jesper Eriksen.

Skypumper opstår i forbindelse med bygeskyer, og når der er rolige vindforhold, forklarer meteorologen. De skaber en form for tragt mellem skyen og hav- eller jordoverfladen.

- I dag har der i den vestlige del af Danmark været enkelte lette byger og rolige vindforhold. Det gør, at der kan have været skypumper i området, siger han.