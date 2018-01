Skuffelse: Syd- og sønderjyske borgmestre snydt i udflytningsnedtur

Henrik Frandsen (V) er nok ikke ligeså glad for statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), som da statsministeren i november besøgte Tønder for at støtte borgmesteren i valgkampen. Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard

75 nye statslige arbejdspladser skaber skuffelse på flere af borgmesterkontorerne i Syd- og Sønderjylland, hvor tre ud af ti kommuner får nye statslige arbejdspladser. Tønder-borgmester Henrik Frandsen (V) kalder det en våd kineser, og Kolding-borgmester mener ikke, at nye statsjob rykker noget. Til gengæld er der jubel i Esbjerg og Sønderborg.

Skuffelse: Regeringen ønsker at bevare optimismen i alle dele af landet, lød det fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), da han onsdag eftermiddag præsenterede regeringens nye store udflytningsplan. Men planen gav ikke ligefrem anledning til optimisme blandt alle de syd- og sønderjyske borgmestre. Blot 75 nye statslige arbejdspladser sendes til landsdelen, og det er ikke tilfredsstillende for flere af landsdelens borgmestre. Især Tønder Kommune havde sat næsen op efter statslige arbejdspladser, men fik ikke noget i den nye udflytning. - Som jeg læser det, så er det gammel vin på nye flasker. Det ser ud som om, at vi får noget, som vi allerede har fået, som vi også gjorde det med genopretningen af Skat. Så det er lidt en våd kineser, siger en tydeligt skuffet Tønder-borgmester, Henrik Frandsen, med henvisning til, at det i regeringens udspil fremgår, at kommune har fået 83 arbejdspladser. Der er dog tale om skattejob, der allerede blev præsenteret sidste år.

Sagen kort Efter mange års diskussioner om et skævt Danmark valgte regeringen efteråret 2015 at offentliggøre udflytningen af 3900 statslige arbejdspladser til provinsen.De syd- og sønderjyske kommuner fik næsten 700 statsjob, der overvejende gik til Sønderborg, Tønder, Ribe og Esbjerg. Efter valget i 2016 varslede regeringen derefter en ny udflytningsbølge på et par tusinde arbejdspladser, der blev offentliggjort onsdag.Renset for tidligere udmeldinger om nye arbejdspladser hos eksempelvis Skat fik de 10 syd- og sønderjyske kommuner tilsammen 75 nye statslige arbejdspladser ved onsdagens udflytning.

Det rykker ikke noget I Varde melder borgmester Erik Buhl (V) sig også skuffet over, at kommunen ikke fik del i nye arbejdspladser. Ligeså skuffet er Kolding-borgmester Jørn Pedersen (V), der ellers får fire nye statsjob i den nye udflytning. - Jeg havde ikke forventet det store, men jeg havde håbet, at vi havde fået noget interessant indenfor uddannelse som for eksempel SU-Styrelsen og i størrelsesordenen 20-40 nye arbejdspladser, fordi vi er en uddannelsesby, siger Jørn Pedersen (V), der ikke finder særlig stor glæde i udflytningen af fire arbejdspladser i Etisk Råd. - De fire nye medarbejdere, som vi får i Etisk Råds sekretariat, er selvfølgelig velkomne, men de rykker jo ingenting, siger han.

Ikke alle tabere er skuffede Men ikke alle, der blev forbigået, erklærer sig skuffede. I Vejen Kommune får de ikke del i de nye arbejdspladser, men alligevel vil borgmester Egon Fræhr (V) ikke sige, han er skuffet. - Jeg er realist. Jeg synes, det er rigtig godt, at regeringen laver de udflytninger, men der er mange hensyn at tage. Der er forskellige grunde til, at det er blevet sådan her, og det tager vi til efterretning, siger han. Samme tone møder man i Aabenraa, Haderslev og Billund. - Der er mange, som gerne vil have de statslige arbejdspladser, og som der også blev sagt, er der blevet kigget på, hvem der fik noget i første runde. Der fik vi Børnerådet, og så var det svært at tro, at vi også kunne få noget nu siger Billunds borgmester, Ib Kristensen (V).