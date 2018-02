Skoler bruger måske spillekonsoller ulovligt

Kolding Kommune er ved et tilfælde blevet gjort opmærksom på, at sfo'er og skoler ikke må stille Playstation- og Wii-spil til rådighed for deres elever. Det kommer bag på skolechefer i andre kommuner, som nu afventer en klar udmelding fra Kommunernes Landsforening.

Konsolspil: Det er muligvis ulovligt, når skoler og sfo'er lader deres elever og børn spille populære konsolspil som Fifa eller Guitar Hero. Spilproducenterne kræver nemlig, at institutioner skal købe en særlig licens, hvis spillene skal stå fremme til offentlig brug. De færreste kommuner forventes at være klar over, at den regel findes. Tvivlen er opstået efter en ny spillefilmsaftale, som KL har informeret alle kommuner i landet om. Aftalen indskrænker skolernes mulighed for at vise film i undervisningen, fordi rettighederne mangler. I den forbindelse spurgte en sfo fra Kolding Kommune, hvordan de så bør forholde sig til brugen af konsolspil. En juridisk ekspert svarede, at den offentlige brug af spillene med stor sandsynlighed er ulovlig. Det kommer bag på direktøren i Haderslev Kommune, Charlotte Veilskov, der vil ændre skolernes og sfo'ernes praksis på området, hvis det viser sig, at de ikke har de påkrævede licenser. - Ingen er interesseret i at bryde loven, så hvis vi ikke har været skarpe nok på det her område, så skal det jo laves om, siger hun.

