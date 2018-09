Sagen omkring VUC Syd tog i den forgangne uge en dramatisk udvikling, da den kun fire måneder gamle bestyrelse blev afsat af Undervisningsministeriet, som vurderede, at VUC Syds fortsatte drift var i alvorlig fare. Problemerne tårner sig op, og 2018 virker udefra som ren overlevelse for uddannelsesinstitutionen, der på et år er gået fra Sønderjyllands stolthed inden for uddannelsesverdenen til skandaleramt og lukningstruet.JydskeVestkysten giver her overblikket over hovedpersonerne i sagen.